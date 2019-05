Produtores rurais bloqueiam BR-222 em protesto contra Ceasa de Tianguá

Agricultores e produtores da região da Ibiapaba, insatisfeitos com as altas taxas cobras pela admnistração da Ceasa de Tianguá, encontram-se neste momento em manifestação contra a Central de Abastecimento. Os comerciantes estiveram em reunião com os representantes estaduais da Ceasa ontem (23), mas o encontro não foi produtivo, tampouco solucionador, levando os produtores a continuarem em greve, realizando a feira na BR-222, fora da Ceasa, congestionando o acesso pela rodovia.

Confira os vídeos do mometo atual na localidade de Tianguá: