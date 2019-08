Professor e médico Henrique César destaca no Jornal Alerta Geral, descaso da saúde pública e abandono de UPAs no CE

O médico e professor universitário Henrique César, em seu comentário, desta quinta-feira (1º), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais), destacou descaso e abandono nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em todo o Estado do Ceará.

Segundo Henrique César, as UPAs que foram construídas em vários pontos dos municípios cearenses estão abandonadas, sem funcionar e sem prestar serviço adequado para a população, por falta de funcionários.

Henrique fala, em seu comentário, que é um verdadeiro descaso com a saúde pública do Ceará.

