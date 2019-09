Profissionais de saúde dialogam sobre prevenção ao suicídio em seminário

O Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), do Governo do Ceará, promove nas duas próximas segundas-feiras, dias 16 e 23 de setembro, o Seminário de Prevenção ao Suicídio. O evento, realizado pelo Serviço de Psicologia do HGWA, contará com palestras para funcionários do hospital e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

O Seminário gratuito acontece em alusão ao Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. “Este é o mês de prevenção ao suicídio. E estamos promovendo esse seminário para que os profissionais saibam lidar melhor com pessoas em situação de risco de suicídio”, aponta Renata Mesquita, psicóloga do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) do HGWA. Ela será uma das palestrantes do segundo dia do evento.

Além da preparação dos funcionários, Renata destaca que a participação dos familiares também é muito importante no apoio à prevenção do suicídio. “A família é a rede de apoio principal do paciente. Ela pode identificar os sintomas de depressão e os riscos de suicídio. Os familiares precisam estar atentos aos sinais. Tristeza, falta de ânimo para atividades normais do dia a dia, isolamento, choro contínuo, todos estes fatores podem apontar para o risco de um suicídio”, diz a psicóloga.

Os familiares precisam dar ouvidos, apoiar e amar as pessoas que passam por situações difíceis e cogitam tirar a própria vida. “Eles precisam mostrar para a pessoa em situação de risco que vale a pena viver. É necessário ouvir, dar espaço para que a pessoa fale. Temos que acolher mais ao invés de criticar e julgar”, ressalta.

Programação

16/09

• Prevenção do suicídio – fatores de risco e proteção (Alessandra Silva Xavier, Professora Doutora do Curso de Psicologia da UECE)

• O manejo da crise suicida (Fernanda Azevedo, Coordenadora do Serviço de Psicologia do HGWA)

23/09

• Saúde mental e prevenção do suicídio entre profissionais da Saúde (Patrícia Passos Sampaio, Professora Doutora do Curso de Psicologia da UNIFOR)

• Aspectos hospitalares de prevenção do suicídio (Renata Mesquita Ferreira, Psicóloga do Serviço de Atendimento Domiciliar do HGWA)

Serviço:

Seminário de Prevenção ao Suicídio

Inscrições: gratuitas (no próprio local do evento)

Dias 16 e 23 de setembro

Horário: 8 às 12 horas

Local: Hospital Geral Waldemar Alcântara (Rua Dr. Pergentino Maia, 1559 – Messejana