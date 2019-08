Programa Água Doce: Governo entrega sistemas de dessalinização em três municípios do interior

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria dos Recursos Hídricos, vai inaugurar na manhã desta terça-feira (06), três sistemas de dessalinização do Programa Água Doce no município. O serviço vai atender cerca de 171 famílias das comunidades Vila nova, Lagoa da Pedra e Serrote Preto, no município de Itapiúna. O Programa conta com a parceira do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com investimento de mais de R$ 395 mil, o Programa Água Doce leva água potável para comunidades rurais. Para o secretário executivo dos Recursos Hídricos, Dedé Teixeira, o Programa é um dos mais importantes do Estado.

O evento de entrega contará com a presença do secretário executivo dos Recursos Hídricos, Dedé Teixeira, prefeito de Itapiúna, Francisco Dário e de autoridades locais.