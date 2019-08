Programa “Arte na Praça” leva cultura e diversão para Fortaleza, Ipu, Mombaça e Palhano

Neste sábado (03) acontece mais uma edição do Arte na Praça, que acontece sempre no primeiro sábado do mês, de 17h às 19h, nos municípios cearenses. A ação faz parte do Programa Mais Infância Ceará, voltado para o desenvolvimento infantil e idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. Desta vez, o palco para a realização das atividades serão quatro municípios: Fortaleza, Ipu, Mombaça e Palhano.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Ceará e Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc/CE), com o apoio das prefeituras municipais.

Programação

Na capital, a garotada entra no clima da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que será realizado entre os dias 16 e 25 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. A programação será recheada de contos e histórias, brincadeiras populares, pintura facial e em tela, escultura em balões e o espetáculo “Autômato-programado para divertir”.

A Praça Abílio Martins, no Centro de Ipu, na Serra da Ibiapaba, tem atrações para toda a garotada que vão desde escultura em balão, brincadeiras populares, pintura de rosto e em tela, até a magia e o encanto dos livros infantis, com a biblioteca itinerante.

Em Mombaça, no Sertão Central, a Praça Padre Pedro Leandro (Matriz) ficará pequena para o leque de opções disponibilizadas ao público infantil, com a apresentação artística, pintura facial e em tela, brincadeiras populares e biblioteca itinerante. Oficinas de pintura de rosto, gesso, penteado, manicure, corte de cabelo também serão ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância.

Já no município de Palhano, no Vale do Jaguaribe, as brincadeiras populares serão realizadas na Praça Matriz, que recebe também as atividades de escultura em balão, pintura em rosto e a apresentação de espetáculos.