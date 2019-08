Programa atende 2,2 mil micro e pequenas indústrias

Sete em cada 10 empresas atendidas pela atual edição do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi) afirmam ter implementado novos processos, ofertado novos produtos ou serviços ou aperfeiçoado os que já possuem por meio das ações do programa. Os dados constam de balanço parcial da 5ª edição do Procompi, que começou em junho de 2016 e vai até 2020.

Ao todo, no atual ciclo do programa, 2.277 empresas são beneficiadas por meio de 117 projetos. Essas empresas representam 19 segmentos industriais e estão distribuídas entre 22 estados brasileiros. Até agora, 927 empresas concluíram os projetos e responderam ao balanço parcial.

De acordo com esse balanço, 677 empresas implementaram ações de inovação ao longo do programa. Outras 535, de meio ambiente. Dentro do conjunto de empresas, 144 participaram de ações voltadas especificamente para a redução de seu custo de produção e o resultado também foi positivo: com redução média de 34% nesse custo.

Os dados serão apresentados durante o 4º Encontro Nacional de Gestores do Procompi, que será realizado nesta quinta-feira (15) e amanhã em Maceió (AL). Durante o evento, gestores do programa vão apresentar resultados, discutir melhorias e os próximos passos do convênio.

*(Com informações da Agência Brasil)