Programa Ciência na Escola encerra prazo para inscrições nesta sexta-feira

O prazo para as instituições de ensino interessadas em participar do Programa Ciência na Escola foi prorrogado até o dia 12 de julho. O cadastro das propostas tinha finalizado no último dia 24 de junho. A iniciativa tem como objetivo aprimorar o ensino de ciências na educação básica, em especial nos anos finais dos ensinos fundamental e médio.

As propostas devem ser submetidas por universidades federais pelo site do programa e devem se juntar com pelo menos um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia ou um Centro Federal de Educação Tecnológica. A rede pode conter instituições de educação superior públicas ou privadas, institutos de ciência e tecnologia, redes educacionais estaduais ou municipais e espaços científicos e culturais, como museus, planetários e observatórios.

O investimento do Ministério da Educação (MEC) para o projeto é de R$ 100 milhões divididos da seguinte forma: são até R$ 20 milhões para propostas regionais (que envolvam ao menos três estados da mesma Região do País), R$ 10 milhões para interestaduais (com dois estados da mesma Região) e R$ 4 milhões para iniciativas em um só estado.

Os objetivos do Programa Ciência na Escola é aprimorar o ensino de ciências nas instituições de educação básica, intensificar a qualificação de professores, estimular o interesse dos alunos, incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e fortalecer a interação entre escolas de educação básica, instituições de ensino superior, espaços de ciência e outras entidades de ciência, tecnologia e inovação;