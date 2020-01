Programa CNH Popular: Detran entrega quase 600 capacetes em Quixeramobim

Mais 599 motociclistas habilitados através do Programa CNH Popular receberam gratuitamente, na última quarta-feira (22), capacetes que atendem às exigências legais vigentes. A entrega foi feita pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) em Quixeramobim e acata a uma medida estabelecida na Lei nº 15.931, de dezembro de 2015.

O Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, conhecido como CNH Popular, tem como finalidade possibilitar o acesso das pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, à obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e já beneficiou mais de 200 mil pessoas em todo o Ceará.

Aqueles que participam do programa e se habilitam na categoria A (moto), recebem o capacete, garantindo mais segurança e proteção. Na próxima semana, dias 28, 29 e 30 de janeiro, serão entregues os capacetes de beneficiados do programa nos municípios de Viçosa do Ceará, São Benedito e Croatá, respectivamente.