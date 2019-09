Programa de Ação Integrada para o Aposentado da Seplag participa de ações do Setembro Amarelo

O Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) está promovendo uma série de ações envolvendo os servidores aposentados e participando de eventos relacionados à campanha Setembro Amarelo, realizada com objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Nesta quarta-feira (11), os integrantes do PAI participam do Seminário sobre Saúde Mental – Reconhecendo situações de vulnerabilidade, na Escola de Saúde Pública,

Na manha dessa segunda-feira (9), o grupo de dança do ventre do PAI esteve na abertura da programação da campanha Setembro Amarelo do poder Judiciário. A apresentação das aposentadas do grupo foi bastante aplaudida pelo público, que lotou o hall do 1º andar do Palácio da Justiça, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no Cambeba. O evento contou com a presença do presidente do TJ, desembargador Washington Araújo, da desembargadora Lizete de Souza Gadelha, das juízas Ana Cristina Lima Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Beviláqua, e Joriza Magalhães, e da coordenadora de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado da Seplag, Guirlanda Ponte.

Ainda está prevista a participação do PAI no Seminário Acolhimento Humanizado dos Aposentados e Pensionistas do Ministério Público, no próximo dia 13, e da Exposição Cultural Inclusiva, no dia 17, na Universidade Estácio. Encerrando a participação do PAI na campanha Setembro Amarelo, a coordenação do programa promoverá palestra “Valorizando a vida”, no dia 24, na sede do PAI, localizada na rua Oswaldo Cruz, 2366.

