Programa de Modernização da Cultura do Algodão chega às regiões Central e do Cariri

Durante a última semana de janeiro, os produtores de algodão das regiões Central e Sul do Ceará serão contemplados com o curso técnico “Aspectos Gerais sobre o Cultivo do Algodoeiro”. A capacitação, que acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro, em Quixeramobim e Barbalha, é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), Ministério da Agricultura, Emprapa e BNB.

Em 2020 serão contempladas as três regiões com maior potencial de cultivo de algodão no Ceará: Sul, Central e Jaguaribana. Durante os cursos e oficinas serão repassadas informações sobre as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa com sementes mais resistentes.

O Ceará é o terceiro maior polo consumir de algodão do Brasil e o estado possui condições favoráveis para produzir o algodão, com sol e luminosidade necessários. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local do curso.