Programa de pesquisa para nível superior anuncia corte de 2,7 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado

Essa é o segundo corte que o programa recebe, desde o início do ano, houve uma diminuição total de 6.198 bolsas. O novo bloqueio representa uma redução de de R$ 4 milhões em 2019 e, até 2020, deve representar R$ 35 milhões.

O órgão anunciou também mudanças na política de concessão das bolsas de pós-graduação. Os recursos que foram congelados estavam enquadrados em dois critérios: cursos com duas avaliações nota 3 consecutivas e cursos avaliados com nota 4 e que caíram para a nota 3.

Segundo a Capes, essa nova medida foi tomada com o propósito de alinhar a concessão de bolsas no país à avaliação periódica, preservando os cursos mais bem avaliados nos últimos 10 anos. As notas analisadas foram as obtidas nas avaliações Trienal de 2013 e Quadrienal de 2017.