Programa Esporte Em Três Tempos inicia atividades no Ceará

O dia começou cedo na Areninha do Castelão com um jogo entre as equipes da Associação de Moradores Maria José de Sousa, do entorno do equipamento. As crianças da comunidade, que serão beneficiadas com o Programa Esporte Em 3 Tempos, disputaram a final de um mini-torneio e receberam seus troféus das mãos do governador Camilo Santana.

O chefe do Executivo Estadual foi até a sede da Secretaria de Esporte e Juventudo do Ceará para participar, na manhã desta sexta-feira (28), da solenidade de implantação do novo programa, que vai levar esporte e lazer para 70 municípios cearenses. Entre eles, 30 foram contemplados na cerimônia com os 34 núcleos da primeira fase do Esporte Em 3 Tempos, que vai oferecer escolinhas de futebol, futebol society, treinamento funcional e recreação em areninhas, Praças Mais Infância e outros espaços públicos da capital e do interior.

“O Esporte é importante em diversos aspectos, a prática melhora o rendimento escolar das crianças, previne doenças e garante saúde para as comunidades beneficiadas e também previne a violência. A nossa meta é levar este projeto para todos os municípios, onde nós vamos levar areninhas para cada um deles e nós queremos que as atividades ali sejam constantes, para estimular a atividade física e prática esportiva”, afirmou o governador Camilo Santana. “Agora vamos contar com professores, com fardamento, vai haver mais disciplina na prática do futebol e de outras atividades e nós vamos envolver as crianças e contar com a ajuda de profissionais capacitados para valorizar cada talento que nós temos aqui”, celebrou o presidente da Associação de Moradores, Ruinaldo Lopes de Sousa.

Profissionais de educação física serão capacitados, receberão materiais pedagógicos e esportivos (bolas de society; bolas de vôlei; bolas de borracha; bambolês; bastões; petecas; elástico para funcional; bolas de gude; cordas de pular; apitos; bomba para bola; medicine ball) como suporte para desenvolver o projeto. O técnico de futebol Alessandro Mazza vai treinar o time da comunidade. Ele trabalha com jovens entre 5 e 17 anos. “Vamos poder oferecer mais oportunidades para que os jovens do bairro saiam das ruas e entrem em campo, oferecendo treinamento adequado e a técnica do esporte desde os primeiros contatos com a bola. Hoje atendemos 120 crianças e adolescentes e agora temos a oportunidade de atender muito mais”, comemorou.

Em Fortaleza, outras três comunidades foram beneficiadas. No interior foram beneficiados os municípios de Acaraú; Aracati (duas comunidades); Baturité; Brejo Santo; Camocim; Canindé; Cascavel; Caucaia; Crateús; Crato; Eusébio; Horizonte; Itaitinga; Itapipoca; Juazeiro do Norte; Limoeiro do Norte; Maracanaú; Maranguape; Morada Nova; Novo Oriente; Nova Russas; Pacajus; Quixadá; Russas; Reriutaba; São Gonçalo do Amarante; Sobral; Tianguá e Umirim.

As turmas serão divididas em três núcleos por faixas etárias: o núcleo Aprender, entre 07 e 10 anos; o Núcleo Desenvolver, entre 11 e 13 anos e o núcleo superar, entre 14 e 17 anos. As principais modalidades desenvolvidas serão: Futebol; Futebol Society; Treinamento funcional e recreação.

Para o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o Programa Esporte em Três Tempos chega para democratizar o uso das Areninhas em todo o Ceará. “Para complementar o uso das areninhas, nós vamos oferecer uma série de atividades esportivas em parceria com as Prefeituras e temos a meta de chegar aos 184 municípios do Ceará. Todos eles, além de uma areninha vão receber os profissionais e o material de treinamento necessários para a boa prática do esporte e a prevenção da violência”.