Programa “+ Interior” investirá mais de R$ 2 milhões em comarcas do Litoral Leste

As comarcas da 12ª Zona Judiciária do Estado (Litoral Leste) serão beneficiadas com o total de R$ 2.172,386,00 em infraestrutura e tecnologia. O investimento será anunciado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, nesta sexta-feira (279), durante visita ao Município de Aracati.

Após visita ao fórum e ao Juizado Especial, o magistrado se reunirá com juízes e servidores para ouvir as demandas da região. Também explicará sobre os projetos que estão sendo levados às unidades judiciárias para aperfeiçoar as rotinas de trabalho e aumentar a produtividade. O encontro ocorrerá no auditório da Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), às 9h30.

O investimento de R$ 2.172,386,00 será destinado somente para a 12ª Zona, que abrange as Comarcas de Aracati (sede), Beberibe, Fortim, Jaguaruana e Icapuí. Desse total, R$ 176.700,00 já foram aplicados em tecnologia, com a substituição de computadores e equipamentos.

As Comarcas de Aracati, Beberibe e Jaguaruana receberão reforma das cobertas e modernização das instalações prediais e de acessibilidade, enquanto a Comarca de Fortim terá reforma na área de segurança, com processo de licitação em andamento. Haverá ainda substituição de aparelhos de ar condicionado na Comarca de Beberibe, além de novo mobiliário na Comarca de Jaguaruana. Em todas as seis comarcas da 12ª Zona já está funcionado o sistema de processo eletrônico e videoconferência.

SAIBA MAIS

A ação faz parte do programa “+ Interior”, que envolve investimento da Justiça estadual de mais de R$ 30 milhões em todo o Estado. Esta é a quarta de oito visitas previstas para este ano, do presidente do TJCE ao Interior com a finalidade de aproximar a Administração de magistrados e demais colaboradores, bem como incentivar a produtividade e a celeridade aos processos.

A comitiva visitou Iguatu, sede da 2ª Zona; Quixadá, sede da 3ª Zona; e Crateús, sede da 9ª Zona. Até o fim da Gestão, todas as 14 Zonas Judiciárias do Ceará receberão visitas. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico da atual Administração.