Programa Mais Infância: Queiroz Filho destaca ações que estimulam a capacitação de profissionais

Idealizador da Frente Parlamentar em Defesa e Promoção da Primeira Infância na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Queiroz Filho (PDT) destacou nesta terça-feira (21), em reunião do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, no Paço Municipal, algumas das suas ações voltadas para o tema aprovadas para a Lei Orçamentária Anual de 2020. O encontro foi promovido pela Primeira-Dama de Fortaleza, Carol Bezerra.

É cientificamente comprovado que um acompanhamento durante a fase inicial da vida pode afastar o cidadão situações de vulnerabilidade. Por isso apresentei uma emenda estimulando a capacitação de profissionais integrantes do Programa Mais Infância. Muito tem sido feito, tanto pelo Governo do Estado como no âmbito municipal. Mas devemos sempre ampliar o diálogo para que mais crianças possam ter acesso a esses serviços, democratizar as atenções e os investimentos, disse Queiroz.

O deputado também citou a aprovação do Projeto de Lei de sua autoria, sancionado pelo governador Camilo Santana, que institui a Semana de Conscientização e Prevenção de Acidentes no Trânsito na rede estadual de ensino.

Quanto mais cedo esse estímulo, melhores serão os resultados. A ideia é instituir atividades lúdicas, indo além do âmbito escolar e adentrando no ambiente familiar, propagando a consciência, o respeito e valores para um trânsito seguro, explica.

A reunião teve o objetivo de monitorar e planejar estratégias para a celeridade das ações do Programa Missão Infância para 2020. Na ocasião, foi apresentado o Plano de Ação para a Primeira Infância com as ações intersetoriais que já estão sendo implementadas pela Prefeitura de Fortaleza.