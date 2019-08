Programa “Mais Interior” vai investir mais de R$ 6 milhões em 13 comarcas do Interior

O programa “Mais Interior” vai beneficiar 13 distritos do Estado que fazem parte da 9ª Zona Judiciária, com sede em Crateús. O investimento de R$ 6,3 milhões será destinado para os municípios de Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Santa Quitéria, Tamboril, Ararendá, Ipaporanga, Poranga e Catunda.

Entre as melhorias que serão implantadas, estão reformas das cobertas e modernização das instalações prediais, de acessibilidade e tecnológicas. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, vai fazer o anúncio nesta sexta-feira (23), no Fórum da Comarca de Crateús.

A ação faz parte do programa “+ Interior”, que envolve investimento da Justiça estadual de mais de R$ 30 milhões em todo o Estado. Esta é a terceira de oito visitas previstas, para 2019, do presidente do TJCE ao Interior com a finalidade de aproximar a Administração de magistrados e demais colaboradores, além de incentivar a produtividade e a celeridade aos processos.

A comitiva já visitou Iguatu e Quixadá. Até o fim da Gestão, todas as 14 Zonas Judiciárias do Ceará receberão visitas. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico da atual Administração.