Programa Mais Nutrição doa sopas as entidades nesta quarta-feira

As trinta entidades que já estão sendo beneficiadas pelo Programa Mais Nutrição recebem, nesta quarta-feira (14), um mix de legumes que possibilita a produção de sopas. Essa é a segunda linha de atendimento da ação, lançada no último mês de junho. A entrega acontece, às 9h, na fábrica de sopas da Central de Abastecimento do Estado (Ceasa-CE), em Maracanaú. A primeira-dama do Estado Onélia Santana e a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França estarão na ocasião.

O mix é produzido na fábrica de sopas e apresenta uma combinação de legumes desidratados, mantendo o teor nutricional dos alimentos. De acordo com a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, serão realizadas entregas mensais às entidades selecionadas. O mix tem um preparo rápido e fácil e um quilo do produto prepara 80 porções de sopa para crianças.

O Programa Mais Nutrição está dentro do Mais Infância Ceará e tem como objetivo combater o desperdício de alimentos e a fome, proporcionando uma alimentação saudável.