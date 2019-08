Programa “Médicos pelo Brasil” terá mais de mil vagas no Ceará

O Ceará vai receber 1.055 profissionais de saúde por meio do Programa Médicos pelo Brasil, aposta do Governo Federal para substituir o Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade de vagas oferecidas para o Ceará é 71,5% maior que as atuais 615 vagas ofertadas pelo antigo programa.

Até o momento não há previsão de quando os profissionais de saúde devem começar a atuar no Estado, já que as vagas serão ofertadas gradualmente, de acordo com o fim dos contratos do antigo modelo.

Cabe esclarecer que se trata de estimativa, uma vez que a distribuição de vagas leva em consideração a quantidade de Equipes de Saúde da Família existentes em cada município, além das condicionantes sociais de cada localidade, como recebimento de benefícios sociais, informou o órgão, através de nota.

O Ministério não detalha para quais cidades as vagas são destinadas, mas declara que o Médicos pelo Brasil vai priorizar a participação de “municípios em regiões carentes”, longe dos centros urbanos e em localidades vulneráveis. A previsão é que sejam disponibilizadas 18 mil vagas em todo o Brasil. Destas, cerca de 13 mil serão para os municípios de difícil provimento.

Vale lembrar que não haverá novos editais e os médicos que atuam pelo antigo modelo vão continuar em seus postos de trabalho até o fim de seus contratos.