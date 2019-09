Programa Primeiro Passo certifica profissionais de quatro municípios do interior do Ceará

Os municípios de Russas, Iracema, São do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte recebem, nesta quarta-feira (4), reforço de mão de obra de mais 276 novos profissionais, capacitados por meio dos programas Primeiro Passo e Criando Oportunidades, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A titular da pasta, Socorro França, e o secretário-executivo de Proteção Social, Francisco Ibiapina, participam das entregas dos certificados e de 21 kits de ferramentas e instrumental de trabalho para os formandos que mais se destacaram nos cursos.

Os novos formandos foram capacitados em nove tipologias produtivas distribuídas nas áreas de costura, assistentes administrativo, de produção e de comércio, mecânica de motos, auxiliar de eletricista de instalações, bombeiro hidráulico, cabeleireiro, confeiteiro e masseiro. “Educação, instrução e capacitação profissionais são politicas públicas prioritárias da SPS que vêm permitindo um novo olhar para o futuro. Novas oportunidades de vida para nossa juventude”, destaca Socorro França.

Capacitações

Em Russas, serão certificadas 140 pessoas, sendo 43 adultos, por meio do Criando Oportunidades e 97 jovens, capacitados por intermédio do Projeto Primeiro Passo, na modalidade Aprendiz. As certificações serão realizadas em três locais. Às 9 horas, no CVT de Russas e na Associação Comunitária Menino Jesus de Praga, e às 17 horas, no Centro de Referência de Assistência Social CRAS/BTS. No município de Iracema, serão certificados 23 pessoas, às 11 horas, no Centro Comunitário da Cidade; em São do Jaguaribe, 78 jovens serão apresentados ao mercado de trabalho, às 14 horas, no Salão Paroquial, enquanto em Tabuleiro do Norte o setor de alimentação recebe o reforço de mais 35 novos confeiteiros e masseiros, a partir das 15h30, em solenidade a ser realizada na Associação dos Assentados da Barra do Feijão.