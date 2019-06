Governo recupera mais de R$ 377 mil do bolsa família na Região Nordeste, no Ceará 39 beneficiários recebiam o dinheiro indevidamente

O Ministério da Cidadania recuperou 377 mil e 400 reais de 299 beneficiários do Bolsa Família na região Nordeste, que estavam recebendo o dinheiro indevidamente. É a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo pagos a pessoas que não atendiam mais aos critérios do programa. Só no Ceará, 39 beneficiários recebiam o dinheiro de forma indevida, o que representa cerca de 60 mil e 558 reais recuperados pelo Ministério da Cidadania. O montante voltará aos cofres públicos da União.

A cobrança de ressarcimento de valores do Bolsa Família é fruto do cruzamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas da União, iniciado em 2018. O levantamento mostrou que as famílias tinham renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

As famílias que não apresentaram defesa e não pagaram a Guia de Recolhimento da União, serão incluídas na Dívida Ativa e impedidas de ingressar no Bolsa Família, mesmo cumprindo os demais critérios de elegibilidade. Se ainda estiverem dentro do perfil, as famílias que quitaram o débito poderão ser selecionadas para retornar ao programa após um ano.

Em todo o Brasil, foram instaurados 2.663 processos administrativos para a cobrança. Até o momento, 748 casos foram pagos, o que representa R$ 927,3 mil.