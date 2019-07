Programa “Sua nota vale dinheiro” será encerrado no fim de julho no Ceará

De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o programa “Sua Nota Vale Dinheiro”, que troca notas fiscais por dinheiro, será encerrado no próximo dia 31 de julho. O governador do Ceará, Camilo Santana defende que o fim do projeto se dá pela necessidade de planejamento de novas políticas de estímulo à exigência, pelo consumidor, dos documentos fiscais, como fundamental no exercício da cidadania e na promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.