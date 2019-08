Programa “Tempo de Justiça” será expandido para Região do Cariri

O programa “Tempo de Justiça”, uma parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, agora vai chegar para a Região do Cariri. Com atuação desde 2017 na Capital, o programa une as instituições para julgar crimes dolosos contra a vida em menor tempo. Os municípios beneficiados serão Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

O programa passará a funcionar, em caráter provisório, e a previsão é que em janeiro de 2020 comece a valer na Região do Cariri. A coordenadora dos trabalhos do Poder Judiciário, desembargadora Adelineide Viana, avalia que o programa reduz o tempo de tramitação dos inquéritos policiais, das ações penais, respeitando as normas constitucionais legais do processo, fazendo com que os casos de homicídios sejam resolvidos em um período menor.

A iniciativa monitora os processos de crimes ocorridos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Para o acompanhamento dos dados, são feitas reuniões mensais com todos os órgãos para avaliação dos resultados e identificação de problemas, desde a fase de inquérito até o julgamento.