Proibição do uso de sacolas plásticas exige urgência na Assembleia Legislativa

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), colocou, em tramitação, nesta terça-feira, o projeto de lei de autoria do deputado estadual Evandro Leitão (PDT) que proíbe a venda e a distribuição de sacolas plásticas consideradas danosas ao meio ambiente. A boa iniciativa de Evandro merece atenção e urgência do Plenário 13 de Maio.

A grande quantidade de canudos e sacolas plásticas usada pela população faz estragos diários no meio ambiente. As margens de rios, açudes e lagoas em cidades do Ceará dão a dimensão desses prejuízos.

O debate sobre o consumo excessivo desses produtos precisa ganhar destaque nas Casas Legislativas. Os consumidores não podem cruzar os braços e devem refletir – dentro e fora de casa, sobre a importância de medidas alternativas ao uso da sacola de plástico.

O projeto de Evandro Leitão disciplina a proibição de sacolas confeccionadas com polietilenos, polipropilenos ou similares, produtos derivados de fontes não-renováveis. Segundo Leitão, a cada hora, um milhão e meio de sacolas são distribuídas no Brasil, o que contribui, de forma determinante, para uma verdadeira tragédia ambiental.

Os números citados pelo parlamentar são ainda mais alarmantes: os supermercados do País distribuem, por mês, cerca de um bilhão de unidades de sacolas plásticas. Os estabelecimentos comerciais que funcionam no Interior do Estado e na Grande Fortaleza, como em Caucaia, Eusébio, Aquiraz, Maracanaú, Horizonte, Pacajus e Maranguape abusam da oferta dessas sacolas.

A estimativa é que o meio ambiente demore entre 450 e 500 anos para decompor esse material.

O projeto de lei de autoria de Evandro Leitão determina, ainda, que os estabelecimentos comerciais poderão continuar a distribuir sacolas ou vendê-las, desde que na composição delas constem, no mínimo, 51% de materiais originados de fontes renováveis. Um exemplo desse tipo de material é o bioplástico, que é produzido a partir da cana de açúcar, milho, entre outros.

O projeto disciplina, também, que, no caso de comercialização, deverá ser cobrado apenas o preço do custo da sacola. As pequenas empresas teriam 18 meses para se adaptar à medida após a publicação da lei. Os grandes supermercados, um ano. O projeto representa uma boa inicia parlamentar, deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governador Camilo Santana (PT).

Pontos do projeto de Evandro Leitão

As sociedades comerciais e empresários ficam proibidos de distribuírem, gratuita ou onerosamente, sacos e sacolas plásticas descartáveis compostas por polietilenos, polipropilenos ou similares.

As sacolas e sacos plásticos reutilizáveis ou retornáveis deverão ter resistência de no mínimo 4 (quatro), 7 (sete) ou 10 (dez) quilos e deve ser confeccionadas com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis.

As sacolas deverão ser confeccionadas nas cores verde – para resíduos recicláveis – e cinza – para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor na separação dos resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo.

As sacolas ou sacos plásticos reutilizáveis poderão ser distribuídos mediante cobrança máxima de seu preço de custo.

Estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Ceará promoverão a coleta e a substituição das sacolas ou sacos plásticos que não sejam inteiramente recicláveis.

Exceções: embalagens originais das mercadorias, embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel e embalagens de produtos alimentícios que vertam água.

A substituição prevista no caput deste artigo será efetuada nos seguintes prazos:

18 meses para as sociedades e os empresários classificados como microempresas e ou empresas de pequeno porte, nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 12 meses para as demais sociedades e empresários titulares de estabelecimentos sujeitos à presente Lei.