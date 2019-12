Projeto reduz pensão por morte e taxa aposentadoria acima de dois salários

Outro destaque é que, a partir da aprovação da PEC, aposentados e pensionistas que receberem acima de dois salários mínimos passarão a contribuir com o sistema previdenciário. A alíquota de taxação deverá ficar no mesmo patamar da contribuição atual dos servidores, segundo o secretário de secretário executivo de planejamento e orçamento do Governo do Estado, Flávio Ataliba.

A expectativa é que com as modificações propostas, haja uma economia entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões.