Projeto Ciência Itinerante inicia temporada 2020 de visitas aos municípios cearenses

O projeto Ciência Itinerante inicia as atividades de 2020 com uma série de visitas já programadas. A primeira delas já tem data: será nesta quarta-feira (22/1), em Icapuí/CE, no litoral leste do Estado.

A atividade marca o aniversário da cidade e será realizada em parceria com a Prefeitura de Icapuí. O ônibus-laboratório ficará estacionado na Praça Bagre, no Centro, das 8h às 17h. No local, monitores farão experimentos nas áreas de Geografia, Energias Renováveis e Tecnologia da Informação para a comunidade.

Já estão agendadas visitas das seguintes escolas ao ônibus: EEF Francisco Ezequiel da Costa, EEF Horizonte da Cidadania, EEF Joana Marques Bezerra, EEF Raimunda Lacerda Damião, EEF Professora Mizinha, EEF Carlota Tavares de Holanda e EEF Maria Edilce Barbosa.

As apresentações ocorrem para grupos de 20 pessoas, em um veículo totalmente equipado e climatizado. Lá dentro, monitores de diversas áreas do conhecimento realizam experimentos que aliam a Ciência com práticas lúdicas e interativas, despertando a curiosidade e estimulando a gosto dos expectadores pela investigação científica.

Para solicitar a visita do projeto em sua cidade, é só ligar para a Secitece: (85) 3101-6429