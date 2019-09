Projeto cria a “Semana Lixo Zero” nas escolas públicas cearenses

Começou a tramitar nesta terça-feira (17), o Projeto de Lei N° 502/19, de autoria do deputado Marcos Sobreira, que Cria a Semana Lixo Zero nas Escolas Públicas do Estado do Ceará.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da criação da Semana Lixo Zero é discutir as boas práticas de gestão de resíduos nas escolas públicas do Estado.

“Vamos sensibilizar a comunidade escolar para a temática da educação ambiental, através dos conceitos de sustentabilidade, de redução de desperdícios e da preservação do meio ambiente, transmitin do informações a respeito de reciclagem, separação do lixo, sistema de compostagem e destino final”, destacou.

Com a aprovação do projeto, a “Semana Lixo Zero” passaria a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará e seria realizada anualmente na Semana do Meio Ambiente. O Estado e os alunos poderão articular diversas ações para alcançar métodos e tecnologias que tenham como objetivo coletar e destinar de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, 100% dos resíduos produzidos pela escola.

A iniciativa ainda ressalta a importância de cada escola fazer o diagnóstico da quantidade de resíduos produzidos. Com a sensibilização dos alunos, a expectativa é a redução da geração de lixo, a reutilização, a reciclagem, a redução do volume de resíduos coletados e a redução do volume dos rejeitos destinados aos aterros sanitários.

(*)com informação da A.I