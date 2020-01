Projeto de Peixamento aumenta em 711 toneladas produção de pescado no Ceará

Números de dezembro de 2019 estimam aumento de 711 toneladas na produção de pescado do Ceará graças ao Projeto de Peixamento do Governo do Estado executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Nos próximos três meses, por meio do repovoamento de açudes públicos, estes número devem alcançar a produção de 1.200 toneladas com a distribuição total de 5,5 milhões de alevinos em mais de mil reservatórios.

Segundo balanço da Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Familiar (Codea/SDA), até 30 de dezembro do último ano, foram distribuídos 3.559.354 alevinos em 631 açudes públicos estaduais e de áreas de assentamento de 72 municípios. Ao todo foram beneficiadas 30 mil famílias que residem nas proximidades destes reservatórios e que vivem das oportunidades de trabalho e da renda obtida pela comercialização do pescado.

A meta da SDA é contemplar outras 30 mil famílias a partir do próximo dia 13 de janeiro com a retomada do projeto de peixamento. Ao todo foram executados 64,7% do projeto lançado em outubro de 2019.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco De Assis Diniz, a expectativa é gerar em até cinco meses uma elevada produção de pescado.

Considerando que o peixe é comercializado na ‘beira d’água’ por R$5,00/kg, podemos dizer que esta produção injetará R$ 6 milhões na economia do estado, uma vez que investimos R$ 800 mil à efetivação deste projeto, explica Diniz.

Até 12 mil pescadores artesanais serão assistidos com cinco milhões de alevinos de tilápia, considerada a mais consumida e viável espécie para venda, e 500 mil espécies de piracema, tambaqui, carpa e curimatã.

Prefeituras, associações, sindicatos e colônias de pescadores podem fazer o pedido do Programa de Peixamento através de solicitação junto a SDA. Para acessar o repovoamento de um ou mais reservatórios, o solicitante deve informar seus dados, como nome e capacidade de armazenamento. O pedido deve ser feito na sede da SDA, através de ofício, ou por email.