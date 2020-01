Projeto do deputado Queiroz Filho incentiva fornecimento de bolsas para alunos da Funcap

Com o intuito de ampliar a pesquisa científica no Estado, o deputado Queiroz Filho (PDT) apresentou uma emenda, aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará para a Lei Orçamentária Anual de 2020, que destina recursos para o fornecimento de bolsas de iniciação científica para alunos da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

É de extrema importância a qualificação do ser humano através do conhecimento. Sabemos que, com a escassez de bolsas de formação acadêmica, muitos estudantes chegam até a abandonar os cursos. Investir na universidade pública, no ensino superior e na pesquisa da Ciência e Tecnologia é também investir no crescimento do nosso Estado, disse Queiroz.

O parlamentar também alertou para a necessidade de mobilização com o objetivo de evitar possíveis cortes de investimentos na área por parte do Governo Federal.