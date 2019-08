Projeto do Governo investe R$ 8 milhões em acervo de livros para escolas públicas

O Governo do Ceará realizou, nesta quinta-feira (1º), a abertura da quarta edição do projeto AoGosto do Aluno. Realizada por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o objetivo é estimular as atividades escolares e os talentos dos jovens cearenses.

Durante a cerimônia, celebrada no Centro de Eventos do Ceará, o governador Camilo Santana anunciou a aquisição de acervos bibliográficos para as escolas públicas na e também entregou instrumentos musicais para os grupos de fanfarras de 135 escolas, localizadas em 80 municípios.

Camilo enfatizou a importância de investir nas políticas públicas voltadas a garantir a permanência e o melhor aprendizado aos alunos da escola pública no Ceará. Para ele, eventos como o AoGosto do Aluno dão destaque às potencialidades de cada estudante e reforça os laços da juventude com o ambiente escolar.

Essa ação é uma forma de estimular e integrar os alunos e o conhecimento e a experiência deles. Estamos na quarta edição e a ideia é fortalecer a escola pública estadual com atividades que são construídas com toda a comunidade acadêmica. Vamos promover visitas a museus e pontos históricos de Fortaleza e de cada município. Todo o Ceará é beneficiado com esta iniciativa e nós vamos continuar com este projeto, que valoriza a educação e se reflete nos resultados que temos em sala de aula, disse o chefe do Executivo.

Participaram do evento a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, a secretária da Educação, Eliana Estrela, educadores da Capital e do Interior, comunidade escolar, além de lideranças políticas estaduais e municipais.