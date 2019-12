Projeto do governo sobre saneamento será votado antes do texto da comissão especial

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 253 votos a 17, um requerimento do DEM para que seja votado o Projeto de Lei 4162/19, do Poder Executivo, em vez do substitutivo da comissão especial para o projeto sobre o novo marco regulatório do saneamento básico (PL 3216/19, do Senado).

O próprio relator da matéria, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), apoiou o requerimento de preferência.

Uma vez aprovado o projeto, o Senado passa a ser a Casa revisora, em vez de dar a palavra final caso seu projeto fosse aprovado pela Câmara.