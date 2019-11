Projeto Ideia Certa leva conscientização ambiental à praia do Cumbuco

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará coloca em prática mais uma ação do Movimento “Ideia Certa”, com o tema “Promovendo a Sustentabilidade por Todo o Ceará”. A ação consiste em sensibilizar a população para os benefícios de uma vida mais sustentável e de respeito ao meio ambiente. As atividades estão concentradas na praia do Cumbuco, em Caucaia, que sedia a etapa final da Liga Mundial de Kiteboard – SuperKite.

Além dos participantes do Superkite Brasil, o “Ideia Certa” mobilizou moradores e empresários da região do Cumbuco. Jovens estudantes das escolas próximas foram capacitados e se tornaram embaixadores da mensagem de sustentabilidade. Lilian da Silva, de 16 anos, estava entre eles. Ela conta que aderiu ao movimento com grande entusiasmo.

Quando foram na minha escola convocar voluntários para o ‘Ideia Certa’, eu me apaixonei pela proposta, porque é muito importante essa conscientização ambiental para o povo, observa a estudante e voluntária do “Ideia Certa.

O gestor ambiental, Juliano Pessoa, explica que a intenção foi unir as ações do evento esportivo com a proposta do “Ideia Certa” para implementar a coleta seletiva, diminuir o descarte incorreto de lixo e promover uma conscientização acerca da importância do cuidado com o meio ambiente.

Para isso, o ‘Ideia Certa’ instalou lixeiras e ‘bituqueiras’ para o descarte correto de resíduos sólidos e ‘pontas’ de cigarros. Também estamos distribuindo kits com mochila e pochetes feitas de velas de kitesurf reutilizadas, uma camisa confeccionada com garrafas pet recicladas e papéis semente, pontua o gestor ambiental.

Além de marcar presença no Superkite Brasil, o “Ideia Certa” levou as ações de conscientização ambiental para outros estabelecimentos, como pousadas e restaurantes da Praia do Cumbuco

É um projeto muito importante para a conscientização dos moradores, principalmente para os da área da praia. Porque muitos deles acabam colaborando com o acúmulo do lixo nas praias. Mas também é importante para o turista que visita o nosso litoral, concluiu a estudante Lilian da Silva.

As ações do “Ideia Certa” continuam na Praia do Cumbuco até o próximo domingo (24).

Ideia Certa

O “Ideia Certa” é um movimento do Legislativo cearense que promove a cidadania a partir de um calendário anual de ações com a finalidade de informar a população sobre direitos e deveres e conscientizar sobre assuntos como sustentabilidade, saúde e educação.