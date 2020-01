Projeto peixamento: 400 mil alevinos serão distribuídos em açudes públicos nesta semana

Os pescadores artesanais dos municípios de Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Banabuiú e Cedro receberão ainda nesta semana a visita do Governo do Ceará em rios e açudes públicos. Executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, o Projeto de Peixamento distribuirá até sexta-feira (31), 400 mil alevinos, que são peixes recém-nascidos, na ação que repovoa rios e reservatórios de todo o Ceará.

Esta será a maior entrega desde a retomada do Projeto em 2020. No Sertão Central serão entregues 150 mil alevinos em Banabuiú, 50 mil em Piquet Carneiro e 50 mil em Senador Pompeu. Já no Centro Sul, serão distribuídos mais 150 mil alevinos de tilápia no município do Cedro.

Até março, a expectativa é concluir os 35% do projeto lançado em outubro de 2019. A produção de pescado, com o peixamento, é de 1.200 toneladas com a distribuição total de 5,5 milhões de peixes recém-nascidos em mais de mil reservatórios, beneficiando 60 mil famílias que moram próximas a açudes.

De acordo com o secretário executivo, Antônio Nei, o projeto busca melhorar as condições de renda aos pescadores.