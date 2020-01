Projeto preparatório para o Enem da AL inscreve mais de 2.700 estudantes em 2019

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vem ganhando reforço importante para alunos egressos de escolas públicas no Ceará e de todo o Brasil com as ações do projeto Alcance.Enem. O programa é vinculado ao Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará, que tem na presidência do deputado Elmano Freitas (PT).

Em 2019, foram mais de 2.700 estudantes inscritos na modalidade presencial do projeto, que conta com aulas aos sábados de manhã no Anexo II da AL, em Fortaleza e núcleos em 22 municípios cearenses que recebem a transmissão em tempo real das aulas com professores qualificados e material produzido com foco nas provas do Enem.

O Alcance.Enem também oferece a modalidade de educação a distância (EaD) com a plataforma Alcance Virtual, lançada em 2019. No primeiro ano de atuação, a plataforma teve mais de 2.300 alunos inscritos, oriundos de 82 municípios de diversos estados brasileiros.

Assim, a plataforma Alcance Virtual ampliou o acesso ao conteúdo de qualidade que o projeto Alcance.Enem vem produzindo e disponibilizando desde 2012, quando foi criado. Ao longo desses anos, o projeto da AL contabilizou mais de 2 mil aprovações de estudantes inscritos em suas atividades em universidades públicas.

Os estudantes inscritos passaram a contar com banco de dados com 2 mil questões, assim como apostilas, materiais utilizados pelos professores durante as aulas, simulados on-line, provas do Enem comentadas e interatividade por e-mail.