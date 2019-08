Projeto que fixa salário mínimo em R$1.040 é aprovado em Comissão Mista

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovado pela Comissão Mista e fixa em R$ 1.040 o salário mínimo nacional em 2020. O valor não representa ganho real em relação ao salário mínimo deste ano, de R$ 998. O aumento real significa subir além da inflação.

Em outras palavras, quando um valor é corrigido apenas pela inflação, quer dizer que manteve o mesmo nível de antes, considerando a alta do custo de vida. O aumento de 4,2% corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), um índice de inflação medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O texto que passou pela comissão ainda precisa ser aprovado em sessão conjunta do Congresso Nacional antes de seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para 2021 e 2022, a proposta sugere que o salário mínimo também seja reajustado apenas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).