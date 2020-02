Projeto sobre combate ao coronavírus prevê possibilidade de exames médicos obrigatórios

O governo enviou nesta terça-feira (4), um projeto de lei ao Congresso Nacional com regras para o enfrentamento do coronavírus. Entre as medidas que “poderão ser adotadas”, de acordo com o texto, estão a realização de exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos ou aeroportos.

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os cidadãos que vierem da China ficarão em quarentena por 18 dias, como medida protetiva para evitar que o surto da doença chegue ao país.