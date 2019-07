Projeto Voluntário ‘Amigo da Natureza’ é instituído pelo Executivo

A lei ordinária de nº 10917/2019, instituída em 12 de julho de 2019, estabelece o Projeto Voluntário ‘Amigo da Natureza’ e tem como objetivo revitalizar praças, canteiros e bosques de Fortaleza. A norma partiu de uma pauta do Legislativo Municipal, por meio do projeto de lei nº 241/2018, de autoria do vereador e vice-presidente da CMFor, Adail Júnior (PDT).

De acordo com a norma já em vigência, a revitalização consiste no plantio de flores e árvores, bem como os cuidados permanentes para a conservação dos espaços, sendo de responsabilidade dos voluntários. Vale ressaltar, que as mudas e o material necessário para o desenvolvimento do projeto serão doados pela iniciativa privada, sem ônus ao Poder Público.

“Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, o Projeto Voluntário Amigo da Natureza é fundamental para que cada voluntário desenvolva comportamentos sociais construtivos, colaborando para a construção de uma sociedade justa, em um ambiente saudável”, evidenciou o vereador cujo objetivo é despertar a conscientização da população, haja vista os impactos ambientais que o mundo vem sofrendo.

Quem pode ser voluntário?

Os voluntários serão preferencialmente idosos que manifestarem o desejo de participar do Projeto, com a finalidade de contribuir para a revitalização dos espaços públicos e, também, ocuparem seu tempo disponível com a atividade, evitando o isolamento social.

Poderão participar da ação os alunos das escolas públicas e privadas localizadas na cidade de Fortaleza. A atividade servirá de incentivo para a preservação do meio ambiente para que se torne um espaço ecologicamente equilibrado.