Prouni divulga resultado da 1ª chamada amanhã

Os candidatos que se inscreveram no ProUni devem ficar atentos. Amanhã (18), o Programa Universidade para Todos divulga o resultado da 1ª chamada, válido para o segundo semestre deste ano. A consulta dos contemplados pode ser feita no site do programa e das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes.

Os pré-selecionados nesta etapa deverão realizar a comprovação das informações entre os dias 18 e 25 de junho, por meio da apresentação dos documentos que assegurem a veracidade dos dados fornecidos na inscrição. Cabe ao candidato acompanhar as orientações necessárias, observando os horários e o local de comparecimento informados pela instituição de ensino superior.

Ao todo, o programa ofereceu 169.226 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior para o segundo semestre deste ano, sendo 68.087 bolsas integrais e 101.139 bolsas parciais.