Prouni: inscrições para o programa começam nesta terça-feira 

Milhares de estudantes cearenses interessados em participar do Programa Universidade para Todos, o ProUni, devem ficar atento às datas. O prazo para participar da seleção começa nesta terça-feira (28), e encerra na sexta-feira, dia 31 de janeiro. Já o resultado será divulgado no dia 4 de fevereiro, na terça-feira da próxima semana. Os interessados devem se inscrever no portal do Prouni.

O programa oferta bolsas de estudo integrais ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. O Prouni tem dois critérios de avaliação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio e renda.

Voltado para estudantes vindos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, a iniciativa tem sistema informatizado e impessoal para garantir transparência e segurança no processo.

Só no primeiro semestre de 2019, foram ofertadas cerca de 244 mil bolsas de estudo em 1,2 mil instituições particulares de ensino. Já no segundo semestre, o total de bolsas foi de 169 mil, em mais de mil instituições de todo o país.