Prouni: inscrições para o programa são suspensas pelo Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) informou na noite desta segunda-feira (27), que vai suspender por tempo indeterminado a abertura de inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Segundo o MEC, como a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está suspenso pela Justiça Federal, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior.

As inscrições para o ProUni teriam início nesta terça-feira, mas apesar de não abrir as inscrições, o ministério diz que os estudantes poderão consultar as 251 mil bolsas que serão ofertadas.

O programa oferta bolsas de estudo integrais ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. O Prouni tem dois critérios de avaliação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio e renda.

Voltado para estudantes vindos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, a iniciativa tem sistema informatizado e impessoal para garantir transparência e segurança no processo.

Só no primeiro semestre de 2019, foram ofertadas cerca de 244 mil bolsas de estudo em 1,2 mil instituições particulares de ensino. Já no segundo semestre, o total de bolsas foi de 169 mil, em mais de mil instituições de todo o país.