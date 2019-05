Prouni: Ministério da Educação publica edital com datas para realização do programa

O Ministério da Educação publicou o edital referente ao processo seletivo do segundo semestre do Programa Universidade para Todos, o ProUni, nesta quarta-feira (22). De acordo com o edital, os estudantes podem realizar as inscrições entre os dias 11 e 14 de junho, exclusivamente pela internet, na página do Prouni.

O programa é voltado para candidatos brasileiros que não possuem diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio em 2018. Para se candidatar ao Prouni, também é necessário atender a pelo menos um dos requisitos: ou ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ou em instituição privada como bolsista integral, possuir alguma deficiência ou ter baixa renda comprovada.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior. A divulgação do resultado da primeira chamada está prevista para o dia 18 de junho e a segunda chamada deve ocorrer no dia 2 de julho.

A lista de espera, caso as vagas não sejam ocupadas, fica disponível no site para consulta a partir do dia 18 de julho. O MEC estabelece que a nota mínima para participar no ProUni é de 450 pontos nas provas do Enem. Outra exigência é a de que o aluno não tenha tirado zero na redação.

Criado pelo Governo Federal em 2004, o Prouni já atendeu, desde sua criação até 2018, mais de 2,47 milhões de estudantes, destes 69% foram contemplados com bolsas integrais.