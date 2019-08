Prova de vida do INSS: como não perder o benefício

O governo mudou o trâmite para realização de prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS em março, mas, apesar do tempo, isso tem pego muita gente de surpresa. Agora, além da agência bancária onde recebem o benefício, os idosos podem agendar o atendimento pela Central 135 e fazer o recadastramento no posto da Previdência. Mas calma, não é preciso correr para o banco ou INSS para provar que está vivo e ter o benefício preservado. Esse recadastramento anual também pode ser feito pelo site Meu INSS.

De acordo com o próprio instituto, o segurado que está com 60 anos ou mais deve se dirigir à instituição bancária que efetua seu pagamento de benefício e realizar a renovação da senha de prova de vida, com o documento original ou se dirigir a qualquer posto do INSS para fazer a comprovação.

Vale destacar que o procedimento para os demais segurados continua sem alterações, e deve ser feito através da rede bancária, dentro do período de 12 meses. Os bancos fazem os comunicados da necessidade de realizar o procedimento anual por meio dos terminais eletrônicos de autoatendimento e sites na internet.

(*)com informação do Jornal O Dia