Provas do Encceja Exterior serão aplicadas domingo em 12 países

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, para os brasileiros que moram no exterior, serão realizadas neste domingo.

O exame será aplicado em 18 cidades de 12 países: Bélgica; Espanha; Estados Unidos; França; Guiana Francesa; Holanda; Itália; Japão; Portugal; Reino Unido, Suíça e Suriname.

O Encceja Exterior é uma oportunidade para quem mora fora do Brasil conseguir a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio por não ter tido a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira elabora, aplica e faz a correção das provas. A aplicação do exame conta com a colaboração do Ministério das Relações Exteriores. São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.