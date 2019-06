PSDB aciona Conselho de Ética da Assembleia Legislativa para apurar denúncias do deputado André Fernandes

O PSDB acionou oficialmente nesta quarta-feira (19), o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Ceará para apurar denúncia feita pelo deputado André Fernandes (PSL) de que a Casa teria parlamentar envolvido com facções criminosas. A representação, em desfavor do peselista, solicita apuração de possível quebra de decoro diante das graves acusações que atingem a imagem do Poder Legislativo Estadual.

Estamos provocando o Conselho de Ética para que todas as medidas cabíveis sejam adotadas, em caso de constatação de desvio de conduta ética e moral por parte de possíveis envolvidos com o crime organizado ou por leviandade e quebra do decoro parlamentar, em caso de improcedência da fala do parlamentar, afirma o presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes.

Luiz Pontes aponta que a imunidade é uma prerrogativa dada aos parlamentares para o bom exercício de suas funções e atribuições enquanto representantes políticos da população, mas que não permite ataques levianos e arbitrários que, em última instância, atinge um dos poderes constituídos, base da democracia representativa. Para o presidente do partido, o objetivo é preservar a Instituição Legislativa.

A Representação proposta pelo PSDB é assinada pela Executiva Estadual. Quando protocolado, o documento será encaminhado à Ouvidoria do Conselho de Ética Parlamentar, que irá elaborar seu parecer quanto aos aspectos éticos, indo em seguida para apreciação do colegiado. A partir daí, as diligências de acusação e defesa serão iniciadas.

Entre as sanções previstas no Conselho de Ética constam a perda do mandato, medidas disciplinares, como censura verbal ou escrita ou mesmo a suspensão temporária do exercício do mandato por quebra de decoro parlamentar.

A Executiva do PSDB considera ainda que as implicações das graves denúncias não podem cair no esquecimento nem servir de estímulo a ataques futuros.