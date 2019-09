PSDB-Ceará divulga Nota de Pesar pela morte do ex-governador paulista Alberto Goldman

O presidente do PSDB-Ceará, Luiz Pontes, divulgou nota de pesar neste domingo (1°) pela morte do ex-governador paulista Alberto Goldman.

Goldman estava internado desde o dia 19 de agosto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês após passar mal e se submeter a uma cirurgia no cérebro.

Goldman, um tucano histórico, foi deputado estadual, deputado federal, ministro e secretário de Estado, vice-governador e governador e também presidente do PSDB.

“Sua ética e sua determinação de lutar contra as injustiças e por um País socialmente fraterno farão falta à nossa democracia”, afirma Luiz Pontes.

Veja a íntegra da Nota:

O PSDB Ceará lamenta a morte e se solidariza com familiares e amigos do ex-governador paulista Alberto Goldman, tucano histórico e um dos mais respeitados políticos brasileiros. Foi deputado estadual, deputado federal, ministro e secretário de Estado, vice-governador e governador e também presidente do PSDB. Sua ética e sua determinação de lutar contra as injustiças e por um País socialmente fraterno farão falta à nossa democracia.

Luiz Pontes

presidente do PSDB-CE