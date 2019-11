PSDB Ceará realiza nesta segunda-feira encontro preparatório para Congresso Nacional

O PSDB Ceará realiza nesta segunda-feira (11), às 18h, reunião preparatória para o Congresso Nacional do partido, marcado para 7 de dezembro, em Brasília. O presidente do diretório estadual, Luiz Pontes, vai debater posições que os congressistas cearenses irão defender, a partir das áreas temáticas pré-definidas para o debate. “Vamos tratar das questões mais relevantes para a agenda do PSDB e do país”, afirma o dirigente tucano. O Ceará será representado por 25 congressistas.

As áreas temáticas pré-definidas para o Congresso Partidário são:

Segurança; educação, ciência, tecnologia e ensino superior; saúde, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, emprego e renda; combate à pobreza e proteção social; meio ambiente, agronegócio e desenvolvimento sustentável; serviço público, meritocracia, promoção por resultado, estabilidade; sistema eleitoral e financiamento; relações internacionais e comércio exterior; atitude em relação ao governo federal.

Dentro dessas áreas, serão formuladas questões para consulta aos filiados, com temas específicos como maioridade penal, estabilidade no serviço público, privatização, produção rural sustentável, mensalidades em universidades públicas e descentralização de recursos e responsabilidades dos entes federados.