PSDB decide desfiliar prefeito de Granjeiro citado como suspeito da morte do antecessor

A Executiva Municipal do PSDB em Granjeiro decidiu, nesta quinta-feira, desfiliar dos quadros da agremiação o prefeito do Município, Ticiano Félix, citado pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, como suspeito de envolvimento no assassinato do antecessor no cargo João Gregório Neto, o João do Povo. João foi assassinado no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal. Ticiano, que era vice-prefeito, de acordo com as investigações policiais, estava rompido com o então prefeito João do Povo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social quis dar uma rápida resposta com investigações mais profundas sobre o crime que abalou a pequena cidade de Granjeiro. A consistência das investigações, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, levou a um pedido de prisão preventiva do atual prefeito Ticiano Félix e do pai dele, Vicente Félix de Souza, Vicente Tomé. A Justiça negou os pedidos, mas determinou o uso, pelo pai de Ticiano, Vicente Tomé, de tornozeleira eletrônica.

DESFILIAÇÃO DO PSDB

Após os desdobramentos das investigações, o PSDB de Granjeiro, em nota oficial, anunciou a desfiliação do prefeito Ticiano Félix dos quadros da sigla. A desfiliação o impede de concorrer, pelo PSDB, ao pleito de outubro. O PSDB poderia ter expulsado Ticiano, mas esse processo exigiria tempo de investigações sobre possíveis desvios de conduta, com abertura de prazo para o partido ouvir acusados e acusadores, o que tornaria a medida cansativa, demorada e pouco produtiva. Com isso, o PSDB Municipal, com o aval da direção estadual, optou pela desfiliação – um ato unilateral e sem burocracia.

A nota da Executiva Municipal do PSDB, assinada pelo presidente João Soares de Macedo, destaca o empenho dos militantes para fortalecer o partido na cidade de Granjeiro. A nota não cita, mas um dos argumentos para a desfiliação era a falta de compromisso de Ticiano com o PSDB. O desgaste sobe as investigações da morte do prefeito João do Povo antecipou a decisão do PSDB para desfiliar o atual prefeito de Granjeiro.