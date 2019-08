PSDB em Juazeiro: Salviano e Arnon se articulam para neutralizar pré-candidatura de Nelinho

Com quase 40 anos de convivência política, com altos e baixos, com aproximação quando há conveniência e distanciamento quando a regra é a própria sobrevivência política e eleitoral, o ex-prefeito e ex-deputado federal Manoel Salviano, do PSDB, e o atual prefeito Arnon Bezerra, do PTB, começaram a agir nos bastidores – cada um ao seu estilo, para barrar a pré-candidatura do deputado tucano Nelinho de Freitas à prefeitura de Juazeiro do Norte.

Nome novo na política da Região Metropolitana do Cariri, com atuação empresarial em várias cidades do Ceará e, atualmente, exercendo o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Nelinho de Freitas viu – em apenas uma semana, a sua pré-candidatura representar ameaças ao status quo das velhas raposas da política que se revezam no comando da Prefeitura da terra do Padre Cícero.

Após o site cearaagora antecipar, com exclusividade, a pré-candidatura de Nelinho à sucessão em Juazeiro do Norte, os bastidores políticos ganharam agitação e provocaram movimentos inesperados com um ano de antecedência das convenções partidárias que definirão candidatos a prefeito e a vice-prefeito em 2020.

Empurrado pela boa repercussão e acenos de grupos políticos que passaram a vê-lo como renovação em Juazeiro do Norte, Nelinho de Freitas desembarcou em Brasília para conversar com o senador Tasso Jereissati, ouviu palavras de incentivo e, nessa última sexta-feira, se encontrou com o presidente da Executiva Regional do PSDB, Luiz Pontes, de quem ganhou, também, estímulo para enfrentar a corrida eleitoral na maior cidade do Interior do Ceará.

Se havia alguma dúvida sobre a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Nelinho saiu dos encontros com Tasso e Luiz Pontes certo de que a sua agenda política de 2020 passa pela Terra do Padre Cícero.

Ao sentir o movimento de renovação, o ex-prefeito e ex-deputado federal Manoel Salviano caiu em campo e, nesta semana, tenta convencer o senador Tasso Jereissati a construir um caminho diferente para o PSDB em Juazeiro do Norte. Salviano, nessas articulações, anda em sintonia com o prefeito Arnon Bezerra.