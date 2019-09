O PSDB está mobilizando a juventude para um grande evento na capital. É o movimento Juventude Ocupa Fortaleza, que vai debater perspectivas e oportunidades para os jovens. Será no próximo dia 19 de outubro, de 8h às 12h. O local ainda está sendo definido.

Confira no vídeo o convite do presidente do diretório estadual e pré-candidato a prefeito, Carlos Matos, e do pessoal da juventude tucana.

(*)com informação da AI