PSDB promove encontro com pré-candidatos a vereador em Fortaleza

O Partido da Social da Democracia Brasileira (PSDB) realiza hoje (11), às 18h, um encontro com grupo de pré-candidatos a vereador em Fortaleza, nas eleições municipais de 2020. Segundo o presidente do diretório municipal da legenda, Carlos Matos, ele próprio já anunciado pré-candidato a prefeito, a hora é “de definir rumos, reforçar estratégias e reposicionar ideias”.

As reuniões com potenciais candidatos a vereador serão intensificadas a partir do próximo semestre, com o aumento na demanda por interessados em participar da corrida a uma das cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza. Os pré-candidatos já demonstram interesse em esclarecer questões da legislação eleitoral, principalmente em relação ao fim das coligações proporcionais no pleito do ano que vem.

Embora a reunião desta quinta-feira tenha como foco a disputa na capital, o presidente do diretório estadual da legenda, Luiz Pontes, ressalta que as articulações também já estão ocorrendo em outros municípios. A proposta é que o PSDB concentre seu foco na Região Metropolitana de Fortaleza e em municípios onde já conta com uma presença forte, seja com representantes no Executivo ou nas casas legislativas.

Serviço:

Encontro com pré-candidatos a vereador em Fortaleza/Eleições 2020

Onde: sede do partidoo (Av. Dom Luiz, 1200, 4º andar, sala 404, Torre I (Pátio Dom Luiz)

Hora: 18:00