PSDB promoverá capacitação de pré-candidatos às eleições de 2020

Fortaleza foi incluída na relação das dez capitais selecionadas pelo Instituto Teotônio Vilela (ITV), centro de formação política do PSDB, para receber o curso de capacitação para pré-candidatos a prefeito e vereador. No total, 500 novas lideranças no país serão capacitadas pelo ITV, de olho nas eleições municipais de 2020. Na capital cearense, o curso será realizado nos dias 2 e 3 de outubro próximo.

A iniciativa reforça o movimento de renovação do PSDB, bem como seu protagonismo na formulação e implantação de políticas públicas locais e nacionais, a exemplo do trabalho que vem desenvolvendo junto com o PSDB-Mulher nos últimos anos e que levou a bancada feminina do partido na Câmara crescer 60% na disputa eleitoral de 2018 em relação a de 2014.

O objetivo é conscientizar os pré-candidatos tucanos sobre os desafios das eleições municipais em 2020 e oferecer ferramentas para busca de soluções dentro dos novos contextos políticos.

Para o presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes, a capacitação oxigena as ideias, traz ânimo para quem já é ativo no partido e, principalmente, estimula a aproximação com novas lideranças nos bairros. “Vamos disputar com foco nos municípios onde já temos uma presença marcante e, a partir daí, nos expandirmos, restabelecendo a base partidária por todo o Estado”, afirma o dirigente tucano, que assumiu pela quarta vez o comando do diretório estadual.

O CLP – Centro de Liderança Pública, uma organização sem fins lucrativos e especialista na formação de novas lideranças, organizou os cursos que serão oferecidos pelo ITV. Cada um deles terá duração de dois dias, com foco na nova realidade dos partidos políticos, nos dilemas éticos da política, no marketing dentro do novo modelo de campanha e nos desafios da gestão.

As turmas terão no máximo 50 alunos. Caberá aos diretórios estaduais indicar e realizar a inscrição dos pré-candidatos interessados em participar desse processo de capacitação.

Os cursos de formação acontecerão em São Paulo (dias 24 e 25 deste mês), Belo Horizonte (07 e 08 de agosto), Vitória (21 e 22 de agosto), João Pessoa (04 e 05 de setembro), Recife (18 e 19 de setembro), Fortaleza (02 e 03 de outubro), Maceió (16 e 17 de outubro), Belém(31 e 31 de outubro), Goiânia (13 e 14 de novembro) e Porto Alegre (27 e 28 de novembro).

Confira programação do curso:

1º dia

Partidos em novas realidades e diferentes desafios

Professor: Humberto Dantas

Dilemas éticos e política: diante do que efetivamente estamos no universo político?

Professor: Vinícius Muller

2º dia

Marketing político: novos modelos de campanhas – recursos e discursos

Professor: Marcelo Vitorino

Novo cenário jurídico para campanhas

Professora: Carolina de Paula

Desafios de Gestão e Planejamento: O que é factível realizar nas áreas setoriais para gerar valor para a população?

Professores: Eduardo Pádua, Bruno Bondarovsky, Maria Tereza Paschoal e Mirtes Cordeiro

*Com informações do ITV.