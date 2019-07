PSDB realiza roda de conversa neste sábado em Fortaleza, no bairro Curió

A quinta edição da Roda de Conversa do PSDB vai neste sábado (27/09) ao bairro Curió, na zona sul de Fortaleza. “Nós vamos repetir estas rodas de conversa em vários bairros da capital até o final do ano”, declara o presidente do PSDB Fortaleza, Carlos Matos, pré-candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020.

Carlos Matos afirma que as Rodas de Conversa têm sido um momento de participação, engajamento e união em torno de problemas comuns que afetam as comunidades, propiciando ainda indicadores de respostas às demandas. “Nós temos de inovar cada vez mais, que é o que as pessoas esperam de nós”, completa o dirigente tucano.

Para Carlos Matos, essas reuniões se encaixam em um processo de ativação popular. “Ativar significa compartilhar experiências, comentar, debater soluções. Fazendo isso, conseguiremos levar a nossa mensagem aos moradores dos bairros que visitamos”, afirma.

Serviço:

5ª Roda de Conversa do PSDB – A Cidade Que Queremos

Onde: Rua Dom Hélder Câmara 115 – Curió/Lagoa Redonda (próximo à Delegacia do Curió)

Quando: Sábado, 27 de Julho de 2019, às 14h